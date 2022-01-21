У заволодінні понад ₴1,1 млн. на будівництві спортзалу підозрюють директора приватного підприємства на Житомирщині

За процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури директору приватного товариства повідомлено про підозру у службовому підробленні офіційних документів та заволодінні понад 1,1 млн грн бюджетних коштів (ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. ч. 3, 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у грудні 2019 року було укладено договір між Лугинською селищною радою та приватним товариством. Підрядник зобов’язався збудувати спортзал для місцевої школи. Для спорудження спортзалу з бюджету територіальної громади на рахунок підприємства перераховано кошти. Однак підрядник так і не розпочавши спорудження шкільного спортзалу, прозвітував про виконання усіх будівельних робіт. Він вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та підробив акти про виконаний обсяг робіт.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та арешту його майна.

Також встановлюється причетність до зловживання бюджетними коштами інших посадових осіб.

Досудове розслідування здійснює Коростенське райуправління поліції Головного управління Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним виробком суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури