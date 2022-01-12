У заволодінні понад ₴1,5 млн. бюджетних коштів на фіктивних тренувальних зборах з футболу підозрюють приватного підприємця

Житомирська обласна прокуратура повідомила про підозру у складанні завідомо підроблених офіційних документів, їх використанні та сприянні у заволодінні понад 1,5 млн грн шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб (ч.ч. 2, 4 ст. 358, ч. 5 ст 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, приватний підприємець міста Вінниці систематично підробляв та використовував офіційні документи, за якими неправомірно отримував бюджетні кошти нібито для забезпечення проживання і харчування збірної команди з футболу Вінницької області, передбачених програмою навчально-тренувальних зборів у всеукраїнських змаганнях. Зокрема, з лютого по жовтень 2019 року підприємець уклав 12 фіктивних договорів про надання таких послуг, безпідставно одержавши на свій рахунок кошти з бюджету.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в Житомирській області.

Незаконні дії викрито прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР Нацполіції України та співробітників Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури