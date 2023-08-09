У заволодінні понад ₴2 млн. бюджетних коштів підозрюють директора та головного бухгалтера товариства

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору та головному бухгалтеру товариства у заволодінні бюджетними коштами (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, гендиректор товариства разом з головним бухгалтером та іншими не встановленими на цей час особами заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 2 млн грн. Підозрювані отримали їх в кінці березня 2022 року як передоплату за поставку м’ясної продукції для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

На момент повідомлення про підозру товар по договорах не був поставлений, а отримані кошти – не повернуті.

Наразі головному бухгалтеру обрано запобіжний захід – застава у розмірі понад 500 тис грн. У зв’язку з тим, що місце знаходження директора товариства не встановлено – його оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора