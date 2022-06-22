У заволодінні понад ₴2 млн. на реконструкції території Собору Св. Юра підозрюють директора підприємства-підрядника

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору одного із львівських підприємтсв у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, між Управлінням капітального будівництва Львівської облдержадміністрації та очолюваним підозрюваним товариством було укладено договір на впорядкування території обходу навколо Собору Святого Юра комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVII ст.

Фігурант використав службове становище для заволодіння грошовими коштами у вигляді частини вартості послуг за роботи, які в дійсності не виконувались, проте їх виконання передбачено проектно-кошторисною документацією до договору, а також за використані матеріали, які непередбачені локальним кошторисом. Він склав службові документи, які містять недостовірні відомості, завищивши об’єми та вартість виконаних будівельних робіт під час виконання підприємством будівельних робіт та використання будівельних матеріалів по об’єкту.

Внаслідок таких дій бюджету завдано понад 2 млн грн збитків.

За рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави та накладено арешт на його майно.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури