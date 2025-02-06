У заволодінні понад ₴270 тис., призначених для виплати пенсій та держдопомоги підозрюється керівниця ДП

За процесуального керівництва прокурорів Вознесенської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру керівнику державного підприємства однієї з ОТГ Вознесенського району у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, 37-річна підозрювана у період із квітня по травень 2024 року, будучи службовою особою, яка обіймає посаду, пов’язану з виконанням функцій оперативно-господарського управління, зловживаючи службовим становищем, заволоділа грошовими коштами, призначеними для виплати пенсій та державної допомоги, на загальну суму понад 270 000 грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Вознесенського РУП ГУ НП у Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура