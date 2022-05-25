У заволодінні понад ₴300 тис. під час реконструкції гуртожитку підозрюють підрядника та інженера технагляду

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру підряднику та інженеру технагляду за фактом розкрадання бюджетних коштів і складання й видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та пособництві у заволодінні чужим майном (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, між однією з селищних рад Київської області та товариством укладено договір підряду щодо реконструкції гуртожитку.

Після закінчення робіт були складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких селищна рада перерахувала кошти на користь підприємства.

Однак, підрядником, за сприяння інженера технічного нагляду, до даних актів були внесені відомості із завищенням обсягів робіт і використаних будівельних матеріалів.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи сума збитків, завданих місцевому бюджету, становить понад 300 тис грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід — ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура