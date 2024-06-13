У заволодінні понад ₴450 тис. під час будівництва каналізаційної мережі в Бучанському районі підозрюють підрядника

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства за фактами заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення (ч. ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, упродовж 2019-2021 років з товариством з обмеженою відповідальністю укладено договори з будівництва зовнішньої каналізаційної мережі в одному з сіл Бучанського району.

Передбачені проєктно-кошторисною документацією роботи підрядник виконав неякісно, не в повному обсязі, а також суттєво завищив їх вартість та кількість використаних матеріалів у звітних документах.

Внаслідок цього товариство безпідставно отримало на свої рахунки понад 450 тисяч гривень бюджетних коштів.

Стосовно інженера технагляду, який достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, погодив та підписав акт приймання виконаних будівельних робіт, обвинувальний акт розглядається у суді. Його дії кваліфіковано як пособництво у заволодінні чужим майном та службове підроблення (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Також прокуратура вживає заходи щодо відшкодування завданих територіальній громаді збитків шляхом подання відповідного позову в інтересах держави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура