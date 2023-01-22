У заволодінні понад ₴700 тис. бюджетних коштів на Житомирщині підозрюють злочинне угруповання

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури організатору та двом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою, а також у складанні, видачі і внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Слідство встановило, що організував злочинне угруповання, з корисливих мотивів, житель Києва, який на той час обіймав три керівні посади у двох приватних товариствах.

Так, під час будівництва очисних споруд каналізації у м. Андрушівці (жовтень 2018 – серпень 2019 рр), аби безперешкодно скоїти зловживання, ділок залучив ще двох знайомих – фахівця з технічного нагляду за будівництвом та директора приватного товариства, який мав досвід у сфері будівництва і виготовлення проєктної документації.

Діючи за попередньою домовленістю з «партнерами», підозрюваний не виконав значний обсяг запланованих проєктом робіт, не встановив належного обладнання, однак до звітних документів вніс неправдиві відомості. Потім офіційні документи з недостовірними даними були підписані співучасниками та скеровані для оплати замовнику.

Унаслідок цього підрядник безпідставно отримав з бюджету понад 700 тис. грн, якими заволодів.

Викрито зловживання з бюджетними коштами за процесуального керівництва обласної прокуратури, Головним управлінням Нацполіції в області, яке проводить досудове розслідування.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Також вживаються заходи для відшкодування завданої шкоди, в тому числі відшукання майна підозрюваних, яке може бути арештованим задля забезпечення подальшої конфіскації.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури