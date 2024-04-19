У заволодінні понад ₴8 млн. Укрзалізниці підозрюють трьох посадовців регіональної філії та спільника

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом посадовцям регіональної філії АТ «Укрзалізниця» та керівнику товариства з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння грошовими коштами акціонерного товариства (ч. 5 ст. 191 КК України).

Крім того, директору товариства додаткового повідомлено про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, керівник товариства у 2023 році за участі та сприяння посадових осіб регіональної філії АТ «Укрзалізниця» поставив на виробничі підрозділи акціонерного товариства продукцію власного виробництва. Його підприємство є виробником матеріалів для верхньої будови колії.

За поставлену продукцію, яка не відповідала вимогам ДСТУ, заявленим у тендерній документації, АТ «Укрзалізниця» перерахувало на банківські рахунки виробника понад 8 млн грн.

Проведеними у ході слідства комплексними судовими експертизами встановлено, що матеріали для верхньої будови колії неможливо використовувати за призначенням для потреб Укрзалізниці.

В результаті таких протиправних дій підозрюваних державі завдано збитків на суму понад 8 млн грн.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх співучасників вчинення кримінальних правопорушень та відшкодування завданої шкоди.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України із залученням оперативних працівників СБУ.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора