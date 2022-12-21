У збуті військового майна на суму понад ₴1 млн. підозрюється начальник складу на Донеччині

За процесуального керівництва прокурорів Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил начальнику продовольчого складу повідомлено про підозру за фактом привласнення військового майна із зловживанням службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

За даними слідства, підозрюваний упродовж лютого – грудня 2022 року на території Донеччини та Дніпропетровщини налагодив незаконний збут військового майна. Привласнивши обмундирування – взуття, одяг, шоломи, бронежилети, а також 15 тися ч пачок цигарок, він вивіз вказане майно з території тилового пункту управління військової частини з метою подальшого незаконного збуту. Таким чином державі завдано збитків на понад мільйон гривень.

У ході проведення санкціонованих обшуків вилучено військове майно, тютюнові вироби, грошові кошти та інші речі.

Наразі підозрюваний тримається під вартою.

Викриття злочинної діяльності та оперативний супровід здійснювалися слідчими та співробітниками Територіального управління ДБР, розташованого ум. Краматорську.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил