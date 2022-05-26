У Здолбунові оперативно розкрито замах на вбивство — зловмисника затримали

Встановленню обставин події та причетної до скоєного особливо тяжкого злочину особи передувала злагоджена робота працівників управління карного розшуку, оперативників та слідчих відділення № 6 ( м. Здолбунів).



Потерпілого 29-річного здолбунівчанина із проникаючими ножовими пораненнями грудної клітки та ушкодженням перикарда серця учора, 25 травня, близько 16:30 доставили до лікарні. Після проведеного оперативного втручання чоловік перебуває в тяжкому стані в реанімації.

Слідчо-оперативна група ВП № 6 (м. Здолбунів), ГУНП в Рівненській області та працівники криміналістичної лабораторії під час проведення слідчих дій встановила, що близько 16 години на вулиці Віли-3 міста Здолбунів біля будинку потерпілого невідомий гострим предметом наніс йому не менше двох ударів.

У подальшому за результатами розшукових заходів працівники карного розшуку вийшли і на слід зловмисника. Ним виявився 21-річний житель Здолбунова.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній із вулиць Здолбунова.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 КК України (замах на умисне вбивство) та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Затриманий заперечує свою провину та не співпрацює із органами досудового розслідування. Утім, слідчі зібрали достатньо доказів щодо причетності його до скоєного злочину. Молодику, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області