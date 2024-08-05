У Здолбунові викрито «тіньову мануфактуру» з обробки бурштину, вилучено каміння на суму понад ₴2 млн.

Здолбунівська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання, зберігання, переробки та збуту бурштину (ч. 1 ст. 240-1 КК України).

За даними слідства, кілька чоловіків організували незаконний бізнес на «сонячному» камінні. Вони займалися скупкою та переробкою у промислових масштабах бурштину сумнівного походження із подальшим збутом вже готових виробів.

1 серпня правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, а також на території будівельного підприємства у Рівненському районі, де ділки орендували приміщення. У ході слідчих дій у них вилучили понад 800 кг бурштину-сирцю, галтовані елементи каміння бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, а вдома в одного з чоловіків виявили ще й облаштований цех із устаткуванням для обробки «сонячного» каміння.

Орієнтовна вартість вилученого бурштину за цінами «чорного ринку» перевищує 2 млн грн.

Наразі до районного суду направлено клопотання щодо накладення арешту на вилучене майно, призначено гемологічну експертизу каміння. Правоохоронці встановлюють шляхи його походження, коло усіх причетних осіб та інші обставини кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури