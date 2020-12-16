У Житомирі 15-річний вандал влаштував нічний погром на військовому кладовищі

Подія сталась у ніч із п’ятниці на суботу на військовому кладовищі обласного центру. На одному з місць поховань було пошкоджено гіпсову статую. У вчиненні протиправних дій поліцейські обґрунтовано підозрюють 15-річного місцевого жителя. Триває досудове розслідування.

Вранці 12 грудня до Житомирського відділу поліції звернулась 50-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що виявила розбитою гіпсову статую ангела на пам’ятному меморіалі на могилі свого сина, похованому на військовому кладовищі. Відомості про цю подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.297 (Наруга над могилою…) КК України.

Поліцейські переглянули записи камер відеоспостереження, розташованих поблизу цвинтаря, і виявили зафільмованого на них ймовірного правопорушника. Працівники підрозділу ювенальної превенції упізнали у ньому неповнолітнього житомирянина, який не вперше потрапляв у поле зору поліції.

– Це 15-річний підліток, який проживає у цьому ж мікрорайоні. У сім’ї, окрім нього, є ще двоє хлопчиків. Їх батьки неодноразово притягувались до адміністративної відповідальності за неналежне виконання обов’язків по вихованню дітей, у тому числі цього року. Водночас наші працівники готували й направляли листи з відповідною інформацією до компетентних служб владних органів з клопотанням про вирішення доцільності перебування дітей у вказаній родині, — прокоментувала начальниця підрозділу ювенальної превенції ГУНП Житомирщини Наталія Гончарук.

Хлопця і його батьків поліцейські запросили до Житомирського відділу поліції, де попередньо з’ясували, що парубок знічев’я бешкетував на кладовищі уночі. Йому і дорослим правоохоронці роз’яснили відповідальність, передбачену законодавством за такі протиправні дії.

Усі обставини наразі з’ясовуються у рамках подальшого досудового розслідування. Оскільки підліток не досяг віку настання кримінальної відповідальності за вказаний вид злочину, до нього можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру.

Водночас нагадуємо, що за Кримінальним кодексом України наруга над могилою карається штрафом, піврічним арештом, обмеженням або позбавленням волі строком до 3 років. // zhitomirnews.com