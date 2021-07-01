У Житомирі арештовану будівлю ДП вартістю майже ₴9 млн. «віддали» у приватну власність – ексдержреєстратору повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури державному реєстратору повідомлено про підозру у зловживанні повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, а також у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчиненій особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 365-2 КК України, ч. 1 ст. 362 КК України).

За даними слідства, колишній державний реєстратор комунального підприємства, зловживаючи своїми повноваженнями, незаконно змінив в автоматизованій системі інформацію про право власності на приміщення площею майже 1200 кв. м., що у місті Житомирі.

Відтак за відсутності належних документів, що підтверджують набуття права власності на це майно, безпідставно зареєстрував його за приватною особою.

Унаслідок незаконної оборудки у лютому 2019 року з державної власності вибуло майно вартістю майже 9 млн грн, на яке ще у квітні 2016 року у рамках виконавчого провадження у зв’язку з мільйонним боргом державного підприємства накладено арешт, відомості про який офіційно внесені до Єдиного реєстру заборон.

Зловживання державного реєстратора із нерухомим майном державної власності викрито за процесуального керівництва обласної прокуратури Управлінням Служби безпеки України в області.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури