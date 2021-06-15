У Житомирі cімейний дебошир кинув ніж у поліцейського

14 червня поліцейські отримали повідомлення про домашнє насильство. Під час виїзду на місце події та спроб зупинити агресію дебошира, той кинув у патрульного ніж та вазу. Нині агресивного чоловіка затримано. Розпочато кримінальне провадження.

Близько 10:00 житель багатоквартирного будинку у Житомирі повідомив за номером «102», що сусід б’є 69-річну матір.

Патрульні, які прибули за вказаною адресою, поспілкувались з жінкою, яка на той момент була змушена втекти зі своєї квартири. Пенсіонерка розповіла, що син проживає разом з нею, але нині перебуває у стані сп’яніння та проявляє підвищену агресію. Напередодні, 13 червня, поліцейські вже оформляли відносно чоловіка адміністративні матеріали за вчинення домашнього насильства.

Поліцейські розпочали перемовини з дебоширом, який зачинився в оселі та погрожував розправою уже не лише матері, а й правоохоронцям. В якийсь момент чоловік відкривав двері та демонстрував ножі, що тримав у руках, а ще через якийсь час кинув одного з них у 28-річного патрульного, а слідом – ще й вазу. На щастя, дебошир не влучив.

Після таких агресивних дій чоловіка поліцейські застосували до нього спецзасоби та затримали його. Дебошира доставили до Житомирського районного управління поліції. Там з’ясувалось, що раніше 37-річний чоловік уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності й лише у квітні звільнився з місць позбавлення волі. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі триває розслідування. Попередня правова кваліфікація правопорушення — ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді ув’язнення на термін від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області