У Житомирі до 11 років ув’язнення засуджено вбивцю 20-річної дівчини

За публічного обвинувачення прокурорами Житомирської обласної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі та сплати потерпілій стороні моральної і матеріальної шкоди на суму понад 560 тис. грн.

Прокурори у суді довели, що особливо тяжкий злочин проти життя людини декілька років тому скоїв 32-річний житель Житомира.

Того серпневого дня засуджений разом із своїми приятелями – двома хлопцями та 20-річною дівчиною відпочивали на околиці міста, а потім вирішили поїхати до приміського села.

Однак по дорозі обвинувачений зупинився та попросив знайомих вийти з авто. Залишившись наодинці з дівчиною, почав з’ясовувати стосунки та висловлювати певні претензії до її поведінки. Розмова переросла у конфлікт, під час якого зловмисник застосував фізичну силу, схопив дівчину за шию та задушив. Аби приховати сліди скоєного, тіло потерпілої виніс на узбіччя дороги та прикрив уламками будівельного шиферу.

Викрили злочин та затримали парубка через декілька днів, вилучивши у нього ще й зброю, бойові припаси та вибуховий пристрій, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

На суді свою вину визнав лише частково.

Однак прокурори надали у сукупності достатньо доказів та результатів низки проведених експертиз, на підставі яких суд виніс реальне покарання.

З часу затримання – 09.08.2018 – і дотепер обвинувачений перебуває під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури