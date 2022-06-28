У Житомирі голову фонду затримали за торгівлю військовою гуманітарною допомогою

27 червня правоохоронці затримали голову благодійного фонду після продажу ним засобів індивідуального захисту для військових вартістю близько 236 тисяч гривень. Загалом же сума замовлення для продажу становила майже пів мільйона гривень. За наявною інформацією, товари надійшли в Україну як гуманітарна допомога і призначались нашим захисникам.

Викриття налагодженої схеми та затримання підозрюваних провели слідчі СУ Головного управління Нацполіції в області спільно із оперативниками Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та співробітниками УСБУ регіону та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці перевіряли інформацію щодо функціонування схеми поставки до Житомира гуманітарної допомоги для військових цілей та її подальшого продажу. До організації незаконної діяльності, як з’ясувалось, причетний 23-річний засновник благодійного фонду.

Під час спеціальних слідчих дій на початку червня було проведено попередню контрольовану закупку у нього речей індивідуального захисту для військових (військового шолома іноземного виробництва).

А 27 червня молодик продав цілу партію товарів мілітарного призначення (квадрокоптер, тактичні рукавиці, наколінники, турнікети та ін.) вартістю близько 236 тисяч гривень та зобов’язався поставити ще військові шоломи на суму 260 тисяч гривень. Потому його відразу затримали правоохоронці. Гроші та товари вилучено.

Цього ж дня проведено 4 обшуки за місцями розташування благодійного фонду, проживання та тимчасового перебування чоловіка. Окрім названого вище, слідчі вилучили військові рюкзаки, бронежилети, зарядні пристрої, медичні препарати та засоби гігієни, продукти харчування – загалом йдеться про одноразову партію гуманітарної допомоги.

Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Чоловік затриманий у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії для оголошення йому підозри у кримінальному діянні.

Відділ комунікації поліції Житомирської області