У Житомирі колаборантка заперечувала збройну агресію росії, схвалювала застосування хімічної зброї проти українців

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської окружної прокуратури місцевій мешканці повідомлено про підозру у публічному запереченні здійснення збройної агресії проти України та публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Слідством установлено, що жителька Житомира неодноразово, протягом березня-квітня цього року поширювала у соцмережах тексти з проросійських джерел із закликами до підтримки рішень та дій держави-агресора. У текстах возвеличувалися окупанти та принижувалися українські військові, поширювалися заклики застосувати проти них хімічну зброю, аби «викуріть кротов із нор» у Маріуполі.

Підозрювана також поширювала ілюстрації із зображенням військового рашиста та підписом «Поклон тєбє, солдат россії», схвалюючи воєнні злочини російської федерації.

Викрито колабораційну діяльність за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури співробітниками Управління СБ України в області та слідчими Житомирського райуправління поліції, які проводять досудове розслідування.

Крім цього, за публічного обвинувачення прокурорів Коростенської окружної прокуратури, судом визнано винним у колабораційній діяльності жителя Коростеня та призначено покарання за ч. 1 ст. 111-1 КК України.

Для протиправної діяльності засуджений активно використовував свої акаунти у соцмережах, на яких заперечував широкомасштабне військове вторгнення рф, закликав підтримати дії її керівництва щодо об’єднання України, росії і білорусі та капітулювати перед агресором.

Спільна діяльність Житомирської обласної прокуратури, Управління СБ України в області та Головного управління Нацполіції в області з викриття колаборантів триває.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури