У Житомирі лікар-стоматолог організував злочинну групу, яка збувала медикаменти з наркотичним вмістом

Житомирською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, вчинені організованою групою у складі чотирьох осіб.

Наразі, 31 березня 2021 року, усім чотирьом особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 307 КК України.

За даними слідства, організовану злочинну групу, з метою незаконного отримання прибутку, створив 38-річний житель Житомира, лікар-стоматолог однієї з міських поліклінік, залучивши двох пацієнтів замісної підтримуючої терапії та свого знайомого.

Співучасники, маючи можливість безкоштовно отримувати значну кількість медичних препаратів із вмістом наркотичного засобу «бупренорфін», як безпосередньо у лікаря-нарколога, так і в аптеках за спецрецептами, акумулювали препарат для подальшого збуту.

У період з вересня 2019 по серпень 2020 року учасники групи систематично збували медпрепарат наркозалежним жителям області.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи вилучено понад дві сотні нарковмісних пігулок та отримані від злочинної діяльності грошові кошти — 3 тис. доларів США та 3,5 тис. Євро.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в області, за оперативного супроводу Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Житомирська обласна прокуратура наполягатиме на обранні підозрюваним особам запобіжного заходу у виді тримання під вартою. // Новини Житомира