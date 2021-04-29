У Житомирі на 12 років ув’язнили педофіла, який у гуртожитку зґвалтував малолітню

До 12 років позбавлення волі засудили жителя Житомира за зґвалтування дитини, яка не досягла чотирнадцяти років. До набуття вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Про це повідомляють в прокуратурі Житомирської області. За офіційною інформацією, Житомирська окружна прокуратура підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом вчинення жителем Житомира насильницьких дій сексуального характеру щодо дитини, яка не досягла чотирнадцяти років.

Вироком Богунського районного суду Житомира чоловіка визнано винним у скоєнні злочину за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років.

Також суд ухвалив рішення про стягнення з обвинуваченого на користь потерпілої моральної шкоди на суму 500 тисяч гривень.

Особливо тяжкий злочин стосовно малолітньої скоїв 52-річний житель Житомира, який також проживав у гуртожитку, де мешкала сім’я потерпілої дитини. Силоміць заманивши дівчинку до кімнати загального користування, він вчинив насильницькі дії та пригрозив, щоб нікому не розповідала, бо скоїть фізичну розправу над її батьками.

«У суді обвинувачений намагався видати свої дії за випадковість, – розповіла речниця прокуратури у Житомирській області Тетяна Гоша. – Однак орган досудового розслідування зібрав достатньо доказів, на підставі яких суд ухвалив обвинувальний вирок та призначив справедливе покарання».

За клопотанням прокурора, суд продовжив обвинуваченому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів (по 18 червня 2021 року) до набуття вироком законної сили. // zhitomirnews.com