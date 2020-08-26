У Житомирі п’яний чоловік з сокирою кидався на людей та пошкодив авто поліції

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25 серпня, близько 15-ї години, інспекторам роти ТОР надійшло повідомлення, що у провулку Червоний колишній чоловік заявниці бігає в стані алкогольного сп’яніння з сокирою в руках навколо будинку, розбив двері, вікна, паркан, а також кидається з сокирою на сусідку.

ТОРівці оперативно прибули на місце виклику для припинення правопорушення, однак побачивши службовий автомобіль поліції порушник сів до автомобіля ІЖ та почав утікати.

У Житомирі п’яний чоловік з сокирою кидався на людей

Законні вимоги патрульних аби водій зупинив транспортний засіб громадянин ігнорував.

Під час переслідування автомобіля на вулиці Сосновій водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на піщаний насип.

У Житомирі п’яний чоловік з сокирою кидався на людей

Патрульні поліцейські заблокували транспортний засіб службовим автомобілем, однак аби уникнути відповідальності водій автомобіля ІЖ розпочав рух заднім ходом та здійснив наїзд на службовий автомобіль Mitsubishi Outlander.

У Житомирі п’яний чоловік з сокирою кидався на людей

Водія, що знаходився за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння затримали інспектори роти ТОР.

В результаті на чоловіка 1970-го року народження патрульні поліцейські оформили протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 178 КУпАП (Поява в громадському місці в п’яному вигляді), ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство), ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського), ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ст. 122-4 КУпАП (Залишення місця скоєння ДТП), а також винесли постанову за керування автомобілем без документів. // zt-news.org.ua

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