У Житомирі п’яний чоловік з сокирою кидався на людей та пошкодив авто поліції

25 серпня, близько 15-ї години, інспекторам роти ТОР надійшло повідомлення, що у провулку Червоний колишній чоловік заявниці бігає в стані алкогольного сп’яніння з сокирою в руках навколо будинку, розбив двері, вікна, паркан, а також кидається з сокирою на сусідку.

ТОРівці оперативно прибули на місце виклику для припинення правопорушення, однак побачивши службовий автомобіль поліції порушник сів до автомобіля ІЖ та почав утікати.

Законні вимоги патрульних аби водій зупинив транспортний засіб громадянин ігнорував.

Під час переслідування автомобіля на вулиці Сосновій водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на піщаний насип.

Патрульні поліцейські заблокували транспортний засіб службовим автомобілем, однак аби уникнути відповідальності водій автомобіля ІЖ розпочав рух заднім ходом та здійснив наїзд на службовий автомобіль Mitsubishi Outlander.

Водія, що знаходився за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння затримали інспектори роти ТОР.

В результаті на чоловіка 1970-го року народження патрульні поліцейські оформили протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 178 КУпАП (Поява в громадському місці в п’яному вигляді), ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство), ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського), ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ст. 122-4 КУпАП (Залишення місця скоєння ДТП), а також винесли постанову за керування автомобілем без документів. // zt-news.org.ua