У Житомирі поліцейські затримали рецидивіста за вчинення чергового грабежу

28 квітня правоохоронці встановили та затримали причетного до пограбування житомирянки. Чоловіку за такі діяння може загрожувати позбавлення волі до 10 років. Досудове розслідування триває.

Увечері, після 22:00, до Житомирського районного управління поліції телефоном звернулась 43-річна жителька обласного центру і повідомила про пограбування. Відтак про подію були сповіщені наряди правоохоронців, які працювали у місті.

Жінка розповіла, що поверталась додому, коли у під’їзді будинку незнайомець вихопив з її рук мобільний телефон і втік. Поліцейські, які прибули за викликом, розпочали огляд прилеглої території та довколишніх мікрорайонів. Незабаром на одній з вулиць міста виявили схожого за описом чоловіка.

Як згодом з’ясувалося, це 24-річний житомирянин. У нього був вилучений відібраний у заявниці мобільний телефон.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України та наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Поліцейські з’ясували, що затриманий вже раніше притягувався до відповідальності за аналогічні правопорушення, а також нині по двом грабежам обвинувачення уже розглядаються в суді.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства за таке протиправне діяння чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Відділ комунікації поліції в Житомирській області