У Житомирі поліцейські затримали розшукуваного за наркозлочини іноземця

13 вересня правоохоронці виявили та затримали громадянина іншої держави, розшукуваного за торгівлю значними партіями наркотиків. Вирішується питання про екстрадицію іноземця до країни походження.

Під час відпрацювання обласного центру у рамках операції «Мігрант» правоохоронці відділу міграційної поліції спільно з розшуківцями ГУНП та Житомирського райуправління, а також патрульними виявили у м. Житомирі 33-річного іноземця, громадянина Російської Федерації.

За відомостями поліції, чоловік був оголошений в розшук правоохоронцями своєї держави за розповсюдження і збут наркотиків в особливо великих розмірах. Відтак він перебував на обліках Інтерполу.

Попередньо відомо, що чоловік переховувався на Житомирщині у родичів.

Наразі він під вартою. Вирішується питання про подальшу екстрадицію іноземця до країни походження.

Відділ комунікації поліції Житомирської області