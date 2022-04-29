У Житомирі прихильник окупантів у фітнес-клубі переконував, що «російський братський народ прийшов з миром»

За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у публічному запереченні збройної агресії проти України, публічних закликах до підтримки рішень і дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Слідством установлено, що для колабораційної діяльності житомирянин обрав спортивний майданчик одного з місцевих фітнес-клубів.

Під час занять підозрюваний привселюдно виправдовував дії збройних сил російської федерації, намагаючись переконати присутніх у тому, що росіяни – «братський народ, який прийшов з миром, щоб змінити діючу владу на лояльну до рф, при якій українцям буде краще».

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Житомирське райуправління поліції.

Викрито колабораційну діяльність за процесуального керівництва окружної прокуратури, співробітниками Департаменту військової контррозвідки СБ України та поліції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури