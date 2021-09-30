У Житомирі слідчі поліції завершили розслідування фактів поширення порнопродукції

Днями до суду скеровано обвинувальний акт відносно 57-річного житомирянина. Слідчі Житомирського райуправління спільно з оперативниками відділу міграційної поліції ГУНП зібрали докази причетності чоловіка до кількох десятків випадків розповсюдження порнографічної продукції.

Розслідування протиправної діяльності обвинуваченого поліцейські розпочали ще у березні.

У квітні слідчі провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили комп’ютерну техніку, яку й використовував чоловік для отримання, зберігання і поширення контенту відповідного змісту.

У рамках кримінального провадження були призначені комп’ютерно-технічні та мистецтвознавчі експертизи. Їх результати засвідчили причетність чоловіка й до дитячої порнографії.

— Загалом під час документування його дій зафіксовано понад 30 фактів поширення порнопродукції, — повідомив начальник відділу міграційної поліції ГУНП Олександр Фурманюк.

Наразі 57-річний чоловік обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2, 3 статті 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та частиною 1 статті 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. Відповідні матеріали скеровано до суду.

Санкції статей передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 7 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області