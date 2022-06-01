У Житомирі судитимуть членів ОЗГ, які заволоділи коштами ДП оборонно-промислового комплексу

За процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням трьох членів організованої злочинної групи, серед яких – службова особа одного з підприємств ДК «Укроборонпром» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вже повідомлялося, троє зловмисників, діючи у складі організованої злочинної групи, серед яких — скориставшись можливостями одного з її учасників — службової особи ДП, створили злочинну схему, яка включала в себе створення дискримінаційних умов проведення торгів для перемоги у них виключно підконтрольних цій організованій групі суб’єктів господарювання, придбання не сертифікованого обладнання, яке не відповідало вимогам тендерної закупівлі, підробку та використання підроблених документів. Таким чином зловмисники заволоділи грошовими коштами зазначеного підприємства на загальну суму понад 900 тис грн.

31.05.2022 обвинувальний акт щодо усіх учасників організованої злочинної групи скеровано до Житомирського районного суду Житомирської області.

За вчинення вказаних кримінальних правопорушень обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна та позбавлення права займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Центрального регіону