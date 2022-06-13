У Житомирі викрили склад з нелегальним алкоголем вартістю понад ₴3 мільйона

10-11 червня слідчі Житомирського райуправління спільно зі співробітниками УСБУ та ГУ ДПС регіону викрили незаконне зберігання близько 18 тисяч пляшок алкогольних напоїв. За місцем розташування складу правоохоронці провели невідкладний обшук. Наразі триває подальше встановлення всіх обставин.

Досудове розслідування було розпочато за ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

За наявною оперативною інформацією, у приміщенні зберігалась продукція невідомого походження та з акцизними марками з ознаками підробки. Відтак правоохоронці перевірили її об’єктивність. Під час слідчих дій поліцейські Житомирського райуправління вилучили близько 18 тисяч пляшок алкогольних напоїв. Загальна вартість продукції може складати понад 3 млн гривень.

Тривають подальші слідчо-розшукові заходи, у тому числі для встановлення причетних до нелегального обігу алкоголю осіб.

Усі дії проводяться під процесуальним керівництвом Житомирської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області