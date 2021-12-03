У Житомирі викрито злочинне угруповання, яке підозрюють у легалізації майже 20 іноземців в Україні

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури трьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у сприянні в незаконному переправленні через державний кордон України з наданням засобів, з корисливих мотивів, вчинене організованою групою, а також службовому підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що організував злочинну групу, яка займалася незаконним переправленням іноземців через державний кордон України, 43-річний уродженець Ірану, який чотири роки тому набув українське громадянство та проживав у Житомирі.

До складу угруповання він залучив двох знайомих житомирянок. Спільниці створили фіктивні фірми та, систематично підробляючи офіційні документи, «працевлаштовували» земляків організатора злочинного угруповання.

Він же, підшукуючи через оголошення в мережі Інтернет бажаючих незаконно переїхати на постійне проживання до України, за винагороду (від 8 до 15 тис. доларів США) надавав їм пакет необхідних документів та супроводжував через державний кордон. Протягом декількох років організованою групою незаконно переправлено через державний кордон України майже 20 іноземців.

Під час обшуків у фігурантів справи вилучено та накладено арешт на чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки, документи для оформлення віз іноземцям, а також три земельні ділянки, які належать організатору угруповання.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Досудове розслідування, за оперативного супроводу Управління СБ України в області, проводить Головне управління Нацполіції в області.

Санкція суворішої, ст. 332, ч.3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури