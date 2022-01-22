У Житомирі взяли під варту підозрюваного у замаху на вбивство вагітної жінки та ненародженої дитини

У п’ятницю, 21 січня, прокурор Житомирської обласної прокуратури забезпечив участь у розгляді клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у замаху на умисне вбивство вагітної жінки (ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

З огляду на скоєння особливо тяжкого злочину, прокурор наполягав на взятті особи під варту. Корольовський районний суд міста Житомира підтримав вимоги процесуального керівника, про що виніс відповідну ухвалу: тримання підозрюваного під вартою строком на 60 діб без права внесення грошової застави.

Відтак 41-річному жителю Коростеня у залі суду одягнули кайданки та відправили до слідчого ізолятора.

Як повідомлялося раніше, колишній співмешканець, дізнавшись про вагітність жінки, вимагав перервати вагітність та позбутися ненародженої дитини. Коли ж вона відмовилася, придбав сильнодіючий медпрепарат, за допомогою якого задумав позбавити життя і жінку, і дитину.

Викрили злочин та попередили замах на умисне вбивство прокурори спільно з працівниками поліції, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва обласної прокуратури, проводить Головне управління Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним виробком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури