У Житомирі затримали чоловіка, який намагався отруїти свою вагітну жінку

19 січня у м. Житомирі слідчі Слідчого управління ГУНП за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції та під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури затримали 41-річного жителя Коростеня за обґрунтованою підозрою у спробі отруїти свою вагітну дружину. Нині чоловік під вартою. Триває досудове розслідування.

Задум коростенця вчинити тяжке кримінальне діяння поліцейські викрили під час перевірки наявної у них інформації. У ході документування дій чоловіка, яке тривало трохи більше тижня, оперативники поліції зібрали достатньо свідчень і відомостей для підтвердження підготовки до вбивства.

Так, вдалося з’ясувати, що дружина коростенця перебуває у вагітному стані, однак через особисті неприязні стосунки чоловік задумав позбавитись її, отруївши медичними препаратами.

19 січня коростенець приїхав до Житомира, де придбав сильнодіючі ліки, вільний продаж яких обмежено, і одразу після того його затримали спецпризначенці КОРДу. Медикаменти при ньому вилучили, у подальшому їх направлять на експертне дослідження.

Про затриманого відомо, що він є обвинуваченим у вчиненні грабежу та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень іншій особі. Наразі триває судовий розгляд для визначення йому вироку за вчинене.

У порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України чоловіка взято під варту.

Попередня правова кваліфікація події – ст. 15 (Замах на правопорушення), п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності) Кримінального кодексу України.

За чинним законодавством затриманому може загрожувати позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Житомирської області