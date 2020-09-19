У Житомирі затримали студента, який отримав на пошті посилку з наркотиками

У Житомирі біля поштового відділення поліцейські затримали 21-річного хлопця, який ніс посилку з наркотиками. У кімнаті студентського гуртожитку, де проживає затриманий, знайшли наркотичні засоби та психотропні речовини.

Про це Суспільному розповіла пресофіцерка Нацполіції області Ольга Номерчук. За її словами, у поштовому пакунку було близько 150 грамів порошку, схожого на амфетамін, та понад пів кілограма канабісу.

Крім того, під час обшуку у кімнаті гуртожитку, де жив студент, поліцейські вилучили близько тисячі сліп-пакетів та електронні ваги.

«Вилучені речовини передали на експертне дослідження до Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. За цінами «чорного ринку», їх вартість становить близько 250 тисяч гривень», – розповіла Ольга Номерчук.

За інформацією поліції, студент забезпечував функціонування в Житомирі телеграм-каналу з продажу психотропів, виконуючи роль «закладчика» великих партій наркотиків.

Триває досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація – стаття 309 Кримінального кодексу України.