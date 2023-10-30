У Жовтих Водах повідомили про підозру 19-ти річній дівчині, яка викрала гроші у пенсіонерки

Підозрювана зайшла у мобільний банківський додаток через телефон потерпілої та заволоділа її грошовими коштами.

Поліцейські встановили, що дівчина попросила мобільний телефон для здійснення дзвінка у 71-річної сусідки по гуртожитку. Потерпіла відгукнулася на прохання знайомої та надала свій гаджет. Заздалегідь знаючи, що на телефоні сусідки мобільний додаток без паролю, підозрювана декількома транзакціями перевела кошти на свій банківський рахунок.

26 жовтня за погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою дівчині повідомили про підозру у крадіжці за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, за ч.1 ст. 361 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП