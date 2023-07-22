У Жовтих Водах викрили 21-річну шахрайку, яка продавала неіснуючий військовий одяг

Жінка ошукувала людей у соціальних мережах – гроші від покупців отримувала, а обіцяний товар не відправляла.

Поліцейські встановили, що 21-річна дівчина в соціальній мережі створила декілька акаунтів, на яких розмістила інформацію з фотографіями про продаж військової форми. При цьому товару в наявності у неї не було. Після того, як люди робили замовлення, жінка пропонувала сплатити за товар або внести передоплату. Щойно гроші надходили на її рахунок, відразу припиняла спілкування.

Поліцейські відділення поліції № 5 Кам’янського РУП встановили, що до шахрайств причетна 21-річна місцева жителька. Слідчі встановили причетність жінки до чотирьох фактів шахрайств. Інші факти наразі перевіряються.

За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою жінці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Поліцейські нагадують громадянам бути уважними та обережними під час купівлі товару в інтернеті. Щоб не стати жертвою шахраїв, купуйте товари лише в перевірених продавців та у перевірених інтернет-магазинах, або користуйтеся послугою післяплати та сплачуйте за товар на пошті.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП