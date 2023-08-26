У Жовтих Водах за спричинення тяжких тілесних ушкоджень чоловіку затримали 38-річного містянина

Підозрюваний побив потерпілого руками та ногами, після чого залишив безпорадного чоловіка у ліфті.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 24 серпня близько 8-ї години ранку. Заявник повідомив, що виявив чоловіка з тілесними ушкодженнями у ліфті багатоповерхівки.

Під час слідчих дій поліцейські відділення поліції № 5 Кам’янського РУП встановили, що напередодні 45-річний потерпілий перебував в гостях у одного із мешканців даного під’їзду. Між чоловіком та ще одним гостем виникла бійка, внаслідок якої потерпілий отримав тілесні ушкодження. Наразі його госпіталізували до реанімаційного відділення медичного закладу.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП