У жителя Чернігівщини поліцейські вилучили 16 гранат (фото)

Поліцейські Ніжинського районного відділу поліції в ході санкціонованого обшуку вилучили у жителя району 16 ручних гранат.

Днями оперативники ніжинської поліції отримали інформацію про те, що 56-річний мешканець одного з сіл району зберігає вдома боєприпаси.

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили 16 ручних гранат різних видів. За словами чоловіка, він знайшов гранати в лісі на території, яка була тимчасово окупована російськими військами.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області