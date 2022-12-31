У жителя Ізмаїла вилучилибезакцизний тютюн та алкоголь сумнівного походження більше ніж на ₴100 тисяч

Правопорушника викрили дільничні офіцери поліції та прикордонники під час відпрацювання Кілійської міської територіальної громади.

31-річний чоловік на власному автомобілі перевозив 1690 пачок цигарок без марок акцизного податку, 60 літрів спиртомісткого напою коричневого кольору та 70 літрів спирту невідомого походження. Громадянин визнав, що продукція є незаконною, сказав: віз її додому для власного вживання, але відмовився пояснювати, звідки саме.

Загальна сума вилученого безакцизного товару, за приблизною оцінкою фахівців, більше 100 тисяч гривень. Її на зберігання передали підприємству «Клест ЛТД».

Відносно водія співробітники відділу поліції № 1 Ізмаїльського районного відділу поліції склали протокол за транспортування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка. Таке правопорушення передбачене частиною 1 ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення і карається штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 3400 гривень) з конфіскацією алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Адміністративні матеріали правоохоронці скерували до суду.

Поліцейські зауважують, що протидіють незаконному обігу тютюнової та алкогольної продукції по всій області, вилучають її та збирають відповідні матеріали для притягнення до відповідальності правопорушників.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одеської області