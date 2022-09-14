У жителя Луцького району поліцейські вилучили зброю та боєприпаси (фото)

Заборонені предмети правоохоронці виявили за місцем проживання 65-річного жителя села Жабка під час профілактичного відпрацювання району.

Поліцейські, зокрема, вилучили у волинянина стартовий пістолет із ознаками переробки, магазин до автомата АК-74, 120 набоїв калібру 7,62 мм, 28 – калібру 6,35 мм та 8 набоїв невідомого зразка.

Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 вересня, поліцейські вилучили у жителя Володимира корпус гранати РГН. Чоловік розгулював з ним посеред дня у міському парку.

Сектор комунікації поліції Волинської області