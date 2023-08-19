У жителя Полтавщини вилучили наркотичні речовини, зброю та боєприпаси

На Полтавщині слідчі та оперативники відділу №2 Полтавського райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, викрили 40-річного жителя Мачухівської громади в скоєнні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та незаконного зберігання зброї та боєприпасів.

Віктор Гончарук, начальник відділу №2 Полтавського райуправління поліції, повідомив: «Під час проведення процесуальних дій на території домогосподарства фігуранта слідчі вилучили скляні банки та згортки з канабісом, пристрій для подрібнення канабісу, близько півсотні рослин конопель, електронні ваги, мобільний телефон. Крім того, поліцейськими виявлено гладкоствольну рушницю марки «ІЖ» та пістолет марки «ALFA», дерев’яну біту, корпус та запал до ручної гранати, а також близько сорока набоїв різного калібру».

За інформацією слідства, вилучені речові докази направлені на судову експертизу, за результатами якої слідчими буде прийняте рішення про повідомлення особі про підозру у незаконному вирощуванні конопель (частина 1 статті 310 Кримінального кодексу України), незаконному зберіганні наркотичних засобів (частина 1 та 2 статті 309) та у незаконному зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (частина 1 статті 263). Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією відділу поліції №2

Полтавського РУ поліції та СУ ГУНП)