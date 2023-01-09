у жителя вінниці поліцейські вилучили автоматичну зброю та понад 200 набоїв

6 січня поліцейські зупинили автомобіль Opel Kadet, водій якого перевозив автоматичну зброю та набої без дозвільних документів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Близько 20.00 працівники управління патрульної поліції зупинили автомобіль Opel Kadet. Під час спілкування із 33-річним водієм поліцейські помітили у салоні автомобіля автоматичну зброю АК-74 та 7 магазинів, споряджених набоями у кількості 209 штук.

Даний факт задокументувала слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 Вінницького райуправління поліції. Як з’ясувалось у чоловіка не було дозвільних документів на зброю.

Під час невідкладного обшуку за місцем проживання чоловіка, поліцейські виявили запчастини до автоматичної зброї.

Вилучені речові докази направлено на експертизу.

Поліцією розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області