У жителя Звягельщини вилучила нарізну зброю з оптичними прицілами та боєприпаси
21 листопада у результаті слідчих дій поліцейські Новоград-Волинського райвідділу вилучили з будинку чоловіка нарізну зброю з оптичними прицілами, глушник та понад сотню різнокаліберних набоїв. Досудове розслідування триває.
Дільничні офіцери поліції отримали відомості про ймовірне зберігання жителем Чижівської громади заборонених для вільного володіння зразків зброї і боєприпасів. Про чоловіка відомо, що він є власником мисливської гладкоствольної зброї.
У рамках кримінального провадження за участі дільничних Новоград-Волинського райвідділу поліції за ухвалою суду було проведено обшук в обійсті 61-річного чоловіка.
У результаті в одній з кімнат будинку поліцейські виявили нарізну гвинтівку калібру 5,6 мм з оптичним прицілом та ознаками внесених конструктивних змін. В іншій кімнаті господар зберігав у вільному доступі нарізну зброю СКС калібром 7,62 мм з оптичним цифровим прицілом. Також з обійстя правоохоронці вилучили понад сотню різнокаліберних набоїв.
Зброю і боєприпаси слідчі направили на дослідження до регіонального Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими пристроями) КК України. У рамках кримінального провадження правоохоронці з’ясовують походження зброї та боєприпасів.
За чинним законодавством за подібні протиправні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Відділ комунікації поліції Житомирської областіTweet