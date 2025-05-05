У Житомирі 11-річна дівчинка отримала ножове поранення від 12-річного знайомого

Повідомлення про травмування 11-річної дівчинки в одному зі спальних мікрорайонів міста Житомира надійшло до поліції від медиків 3 травня близько 20:00. На місці події працювала слідчо-оперативна група та ювенальні інспектори Житомирського районного управління поліції №1.

Правоохоронці з’ясували, що травмуванню дитини передувала суперечка з 12-річним знайомим. Зі слів свідків та учасників події, у момент конфлікту в руках підлітка був розкладний кишеньковий ніж, на який дівчинка наштрикнулась, намагаючись замахнутися на хлопця.

Медики діагностували у потерпілої колото-різане поранення ноги. Дівчинці було надано медичну допомогу та нині вона перебуває під контролем лікарів.

Батьки травмованої дитини від офіційного звернення до поліції відмовилися. Для недопущення таких випадків у обох родинах продовжують роботу ювенальні поліцейські.

Правоохоронці звертаються до батьків із закликом контролювати дозвілля своїх дітей. Спілкуйтеся з ними, роз’яснюйте про неприпустимість силового розв’язання суперечок.

Також слідкуйте за тим, на що діти витрачають кишенькові кошти, звертайте увагу, чи не з’явилася у них потенційно небезпечні або заборонені речі.

Житомирське районне управління поліції 1