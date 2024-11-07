У Житомирі 18-річний молодик безпричинно заподіяв незнайомцю понад 70 смертельних ножових поранень

За процесуального керівництва прокурора Житомирської обласної прокуратури місцевому мешканцю повідомлено про підозру у вбивстві, скоєному з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Сьогодні, 7 листопада, підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, жорстоке вбивство скоїв 18-річний мешканець Житомира.

Трагічна подія сталася 28.10.2024, пізнього вечора, у районі ботанічного саду. Підозрюваний, зустрівши на вулиці незнайомця, з хуліганських спонукань, під надуманим приводом, накинувся на чоловіка з ножем і заподіяв більше 70 поранень.

Голосні крики почув житель приватного будинку та підійшов з’ясувати, що сталося. У відповідь підозрюваний пригрозив і його зарізати, після чого побіг в іншому напрямку.

Викликана невідкладна медична допомога доставила потерпілого до лікарні. Однак, у зв’язку з одержаними множинними пораненнями врятувати життя 33-річному чоловіку не вдалося.

Завдяки злагодженим професійним діям прокурорів, слідчих та оперативних працівників поліції особливо тяжкий злочин розкрито протягом декількох днів.

Під час обшуку у помешканні підозрюваного вилучено знаряддя скоєння вбивства та інші речі.

Досудове розслідування проводить ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури