У Житомирі 45-річний чоловік задушив двох знайомих жінок

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю Житомира в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 45-річний житель міста Житомира вживав алкогольні напої із двома жінками 54 та 30 років. Перебуваючи у помешканні однієї з потерпілих у них виник конфлікт на побутовому ґрунті.

В подальшому, маючи умисел на протиправне позбавлення життя двох осіб, чоловік завдав потерпілим численних ударів дерев’яними предметами, що були в наявності в приміщенні. Внаслідок отриманих травм обидві жінки втратили можливість чинити опір. Після цього задушив одну з них за допомогою електричного дроту, а іншу — руками.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За скоєне чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури