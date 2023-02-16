У Житомирі адвокат за ₴40 тис. обіцяв «вирішити питання» щодо кримінального провадження

Керівником Житомирської обласної прокуратури здійснено повідомлення про підозру адвокату у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища та заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, скоєння кримінальних правопорушень інкримінується 42-річному адвокату з міста Житомира, який запропонував свій захист лісничому одного з держлісгоспу, стосовно якого нібито ДБР розслідує кримінальне провадження.

Так, підозрюваний, з метою заволодіння коштами клієнта, повідомив йому, що за 40 тис. грн зможе «вирішити питання» зі слідчим про припинення розслідування або навіть закриття кримінального провадження стосовно нього. Хоча насправді не мав жодного наміру будь-кому передавати зазначену суму.

У середу, 15 лютого, адвокат зустрівся з клієнтом у Житомирі та одержав першу частину неправомірної вигоди – 20 тис. грн. Другу частину – 20 тис. грн, за домовленістю, мав одержати після «позитивного вирішення питання».

Однак відразу після одержання неправомірної вигоди був викритий та затриманий правоохоронцями.

Особу затримано у порядку ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Кримінальне правопорушення викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури спільно з оперативним відділом у м. Житомирі ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури