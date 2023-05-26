У Житомирі «чорні ріелтори» відбирали квартири за шахрайською схемою

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України правоохоронними органами Житомирщини викрито і припинено злочинну схему шахрайства з нерухомістю.

У шахрайській схемі, крім ріелторів, були задіяні нотаріуси, реєстратори, особи з кримінальним минулим тощо – близько десяти чоловік.

Об’єкти злочинів ділки відшукували серед вразливих верств населення: осіб, які ведуть асоціальний спосіб життя, з нарко – та алкогольною залежністю, одиноких літніх людей тощо. Не гребували житлом померлих власників без спадкоємців.

Знайдену нерухомість за підробленими договорами переоформлювали на «своїх» людей. Часто правочини укладали без згоди та відома власників, за символічними цінами, а то й задарма.

Аби ускладнити повернення житла законним власникам, спочатку перепродували його через підставних осіб, а потім ще й за ринковою ціною – добросовісним покупцям.

Кількість оборудок зросла під час воєнного стану, коли почали враховувати «вимоги часу». Наприклад, щоб здобути інформацію про нерухомість у громадян держави-агресора, зловмисники робили фейкові запити від імені правоохоронних структур. Отримавши відомості про наявність житла, переоформлювали квартири на підставних осіб.

Днями, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, слідчим управлінням ГУНП в області у співпраці з кіберфахівцями СБУ в області спільно з Управліннями стратегічних розслідувань та карного розшуку Нацполіції України проведено низку обшуків у ріелторських офісах і нотаріальних конторах, бюро технічної інвентаризації та помешканнях й автівках фігурантів справи.

Під час обшуків вилучено сотні різних документів та їх копій, які стосуються оборудок з нерухомістю, паспорти, свідоцтва про народження, військові квитки, бланки з «мокрими» печатками офіційних установ, банківські картки, готівку у вітчизняній та іноземній валютах тощо.

Усі вилучені речі будуть передані для проведення відповідних експертиз.

Досудове розслідування триває, встановлюються обставини скоєного злочину та причетність інших осіб.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

До уваги жителів Житомирщини! Якщо ви стали жертвами шахрайських дій, повʼязаних із заволодінням нерухомим майном, або маєте інформацію про такі факти, просимо звертатися до правоохоронних органів.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури