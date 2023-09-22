У Житомирі до 12 років ув’язнення засудили «підполковника», начальника штабу підрозділу «кольчуга» так званої «днр»

Прокурори Житомирської обласної прокуратури у суді довели вину уродженця міста Києва, якому інкримінували участь у діяльності терористичної організації та не передбачених законом збройних формуваннях (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Його заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Прокурори у суді довели, що уродженець міста Києва, колишній військовослужбовець Нацгвардії України, у 2014 році вступив до «гвардійської оперативно-тактичної групи «кольчуга» 1-го армійського корпусу міноборони терористичної організації «днр».

У складі незаконного збройного формування бойовик брав активну участь у протистоянні українським правоохоронцям та військовослужбовцям. Згодом дослужився до посади начальника штабу-першого заступника командира підрозділу у псевдовійськовому званні «підполковник».

Перебуваючи на командній посаді, віддавав злочинні накази своїм підлеглим чинити збройний опір бійцям Збройних Сил України, займався забезпеченням ворожих підрозділів озброєнням, відповідав за їх технічне оснащення.

Доказами його злочинної діяльності також є численні інтерв’ю російським змі, у яких він висловлює рішучість воювати на стороні країни-агресора. Зокрема, бойовик вихваляється, що стріляє добре, у відпустку не хоче та проголошує гасло «слава днр!».

Наразі засудженого оголошено у розшук.

У зв’язку з перебуванням засудженого на тимчасово окупованій території України, строк відбування покарання буде рахуватися з дня його затримання.

Спеціальне досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Житомирській області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури