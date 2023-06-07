У Житомирі керівницю поштового відділення викрили у привласненні коштів пільговиків

Днями слідчі Житомирського районного управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури завершили досудове розслідування зловживань посадовою особою одного з логістичних підприємств обласного центру.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що упродовж кількох місяців 2022 року 34-річна житомирянка підроблювала підписи отримувачів у платіжних відомостях. Кошти забирала собі. До того ж жінка лише частково проводила розрахунки за комунальні платежі, при цьому отримуючи гроші від платників у повному обсязі.

Таким чином вона збагатилася на близько 30 тисяч гривень. В основному це були соціальні виплати та субсидії, призначені пенсіонерам та іншим пільговим категоріям громадян.

Нині вже колишній посадовиці інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у період воєнного стану (ч. 4 ст. 191 ККУ) та підроблення документів та їх використання (ч. ч. 1,3,4 ст. 358 ККУ).

Обвинуваченій може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на строк від 5 до 8 років.

Житомирське районне управління поліції