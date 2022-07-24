У Житомирі «клозапінщику»-вбивці загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення

Прокурори Житомирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом умисного вбивства однієї особи з корисливих мотивів та закінченого замаху на умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів, а також розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (п. 6 ч. 2 ст. 115, п. п. 1, 6 ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Як повідомлялося раніше, скоєння низки злочинів проти життя і здоров’я людини та проти власності інкримінують 48-річному жителю Вінницької області.

Того вересневого вечора, познайомившись у кафе з двома житомирянками, обвинувачений збирався не просто провести вільний час у жіночій компанії, а й мав конкретні злочинні умисли. Тому, щоб замаскувати свої наміри, спочатку щедро пригощав знайомих у кафе, а потім ще й запропонував вечірню прогулянку з кавою, за якою послужливо збігав.

Проте доставив не просто напій, а з доданим до кави медпрепаратом антипсихотичної та седативної дії – клозапіном. Від випитої «кави» 32-річна жінка померла, а її 41-річна подруга знепритомніла. Після цього зловмисник «обчистив» потерпілих, заволодівши прикрасами – сережками, каблучками, золотими ланцюжками, браслетами, а також мобільними телефонами разом з жіночими сумочками. Розбійним нападом обвинувачений заподіяв потерпілим матеріальних збитків на 50 тис. грн.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури, проводило Житомирське райуправління поліції.

У разі доведення у суді вини фігуранту провадження загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Прокуратура Житомирщини у Тwitter Facebook Telegram

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури