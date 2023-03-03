У Житомирі нетверезі розбірки закінчилися вбивством

Увечері 2 березня двоє місцевих жителів, після застілля з алкоголем, вийшли на вулицю «на розмову». Під час з’ясування стосунків один з чоловіків завдав опоненту фатального удару ножем.

Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 18:30. За попередніми висновками медиків, поранений, 23-річний житомирянин, загинув упродовж кількох хвилин.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУ Нацполіції області та Житомирського райуправління, які й встановлювали обставини.

Так відомо, що загиблий разом з дівчиною навідався до її родичів. Усі разом вони спілкувалися за столом. В якийсь момент між чоловіками виник конфлікт, тож вони вийшли на подвір’я для з’ясування стосунків. Там 40-річний господар завдав гостеві смертельне поранення.

Поліцейські затримали його у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. З місця події вилучили низку речових доказів.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська окружна прокуратура.

Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області