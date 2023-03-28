У Житомирі оголосили підозру черговому організатору схеми незаконного перетину держкордону

Встановлено щонайменше 14 фактів незаконного виїзду з України, у 6 випадках – військовозобов’язані громадяни не повернулись назад й донині. Викриття провели поліцейські спільно зі співробітниками УСБУ в регіоні та за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Так, слідчі поліції під час досудового розслідування зібрали докази того, що 39-річний житомирянин через підставних осіб зареєстрував у липні та жовтні 2022 року два благодійних фонди у м. Житомирі та смт. Лугинах. У подальшому, використовуючи реквізити цих організацій, його помічниця направляла до відповідних органів державної влади листи-пропозиції та подання на конкретних осіб щодо їх включення у загальноукраїнську систему «Шлях» для безперешкодного перетину кордону.

Підозрюваний підшукував військовозобов’язаних чоловіків та пропонував їм свої послуги у незаконному виїзді за межі України. Описаним чином з липня по листопад 2022 року він забезпечив транзит 12 громадянам (двоє з них виїздили двічі). При цьому ввезення жодної гуманітарної чи благодійної допомоги наразі не встановлено.

Досудове розслідування поліцейські проводять за ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Тож 39-річному чоловікові загрожує ув’язнення на термін від 5 до 7 років.

Водночас він уже є обвинуваченим у кримінальному діянні, передбаченому ч. 3 ст 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Судовий розгляд цього провадження триває.

Відділ комунікації поліції Житомирської області